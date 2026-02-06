Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset. La notizia circola da poche ore e segna un nuovo passo nella sua battaglia contro il gruppo televisivo. Corona non si ferma e sembra pronto a portare avanti questa disputa legale, lasciando intendere che ci sono motivi abbastanza seri dietro questa sua scelta.

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi. Nelle ultime ore avrebbe fatto una scelta che apre un nuovo capitolo con Mediaset. A spiegare l’accaduto è intervenuto Ivano Chiesa, storico legale dell’imprenditore, attraverso un video pubblicato su Instagram. Nel suo racconto, l’avvocato sostiene che alcune iniziative avrebbero avuto un effetto dannoso per il suo assistito. Da qui la decisione di muoversi in sede giudiziaria e chiedere che la questione venga valutata dalla Procura. Perchè Fabrizio Corona e Falsissimo sono stati oscurati sui social Lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset si allarga. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Fabrizio Corona denuncia Mediaset: il motivo

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte sia ai dirigenti dell’azienda sia ai conduttori dei programmi televisivi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Fabrizio Corona in hotel con Sara dopo lo scandalo Mediaset

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione: ecco perché; Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il Biscione valuta di controdenunciare per calunnia; Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni. E prepara una contro-querela; I Berlusconi e Mediaset contro Corona, 'danni per 160 milioni'.

Caso Signorini, Fabrizio Corona rilancia e denuncia Mediaset: Tentata estorsione, la replica del 'Biscione'L’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha fatto sapere di avere sporto denuncia alla Procura di Milano in seguito a delle ‘missive’ del Biscione ... libero.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il Biscione valuta di controdenunciare per calunniaL'ex re dei paparazzi accusa l'azienda di aver inviato lettere ai locali per limitare le sue dichiarazioni durante gli eventi ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona replica alla mega causa civile di Mediaset: "Atto per spaventare le persone normali, a me non spaventano" facebook

Mediaset chiede 160 milioni a Fabrizio Corona per danni d’immagine. Se vince, il maxi-risarcimento andrà alle vittime di stalking e cyberbullismo. #Falsissimo #Corona #Mediaset #denuncia x.com