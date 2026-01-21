mediaset denuncia fabrizio corona dopo il caso signorini

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte sia ai dirigenti dell’azienda sia ai conduttori dei programmi televisivi. La vicenda nasce in seguito a recenti comportamenti che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla reputazione dell’emittente. La situazione evidenzia l’importanza di un confronto rispettoso e regolamentato nel settore televisivo.

Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti tanto dei vertici dell’azienda quanto di conduttori di programmi tv. La società ha presentato la querela dopo il caso delle due puntate di Falsissimo in cui Corona ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini. Mediaset ha anche chiesto di procedere la divieto di utilizzo dei social network e di altre piattaforme telematiche, nonché degli smartphone. Così, secondo l’azienda, non potrebbe più diffondere contenuti simili a quelli delle ultime settimane. Inoltre, secondo Fanpage, nel registro degli indagati nell’inchiesta su Alfonso Signorini, aperta dopo la denuncia di Antonio Medugno, ci sarebbe anche Alessandro Piscopo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce dopo il caso Signorini

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l'uso dei social

