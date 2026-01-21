Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni. La disputa si inserisce nel contesto delle tensioni tra Corona e Alfonso Signorini, aggiungendo un nuovo capitolo alla controversia pubblica. La vicenda sottolinea le recenti problematiche legali e relazionali che coinvolgono il noto personaggio e l’azienda televisiva.

Nuovo capitolo nella diatriba tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Ad intervenire è Mediaset, che ha denunciato l’ex re dei paparazzi – si apprende – “per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv”. La denuncia – riporta Ansa – è stata presentata in Procura a Milano. L’azienda di Cologno Monzese ha inoltre chiesto alla Dda “di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona: "Diffamazione e minacce"Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai propri vertici e conduttori di programmi televisivi.

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei socialMediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo dei social network da parte dell’ex paparazzo.

