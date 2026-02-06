Fabrizio Corona ha riaperto brevemente i suoi profili social, dopo che erano stati rimossi in seguito a una causa civile di Mediaset. Per alcune ore, sia il suo account ufficiale che quello di “Falsissimo” sono tornati visibili, caricando nuovamente i contenuti. Poi, sono stati nuovamente oscurati. La situazione resta confusa e i motivi di questa apparizione lampo non sono ancora chiari.

La battaglia legale è soltanto all’inizio ma c’è qualcosa che non torna sui profili social di Fabrizio Corona che sono stati rimossi dopo la causa civile di Mediaset e la richiesta a Meta di oscurarli: per alcune ore, sia il profilo ufficiale dell’ex re dei paparazzi che quello di “Falsissimo” sono tornati online e tutti con i loro contenuti. Cosa è successo. Nel momento in cui scriviamo, in realtà, i due account ufficiali Instagram (dove Corona è più seguito) non sono più visibili ma per qualche ora è stato possibile rivederli e, in apparenza, con tutti i contenuti compresi video e post. È capitato ed è difficile dare una spiegazione univoca: può essere dovuto alla “bravura” di qualche hacker informatico che, seppur per poco tempo, ha ridato “vita” ai due profili seguiti da milioni di followers ma anche un errore di Meta seppur questa evenienza è certamente la meno probabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fabrizio Corona, come mai sono ricomparsi (per poco) i profili social

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social rimossi dopo una querela presentata contro Google e YouTube.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

