Perché i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi | Conseguenza della querela a Google e YouTube

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social rimossi dopo una querela presentata contro Google e YouTube. L’avvocato di Alfonso Signorini spiega che questa scelta deriva da accuse di diffamazione e ricettazione. Corona non può più usare Instagram, perché le piattaforme hanno deciso di bloccare gli account come conseguenza di questa causa legale. La vicenda si muove tra querela e sospetti di diffamazione, e ora si attende di capire come evolverà la situazione.

L'avvocato di Alfonso Signorini spiega a Fanpage perché i profili Instagram di Fabrizio Corona sono stati rimossi: "La misura segue la querela presentata contro Google e YouTube per concorso in diffamazione e ricettazione". La versione di Meta e della pm Letizia Mannella.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Fabrizio Corona

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Perché Trump è ossessionato da TikTok: manipolazioni, profilazioni e minacce, la torsione autoritaria dei social in vista delle prossime elezioni; Maltempo, la frana a Niscemi è ancora attiva. Ciciliano: Tanta gente non potrà rientrare a casa. E Renzi attacca Meloni: Allucinante vedere la Sicilia abbandonata dal governo; Alberto Ravagnani, il prete-influencer molto famoso sui social, ha lasciato il sacerdozio; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

Fabrizio Corona, rimossi i profili social: «Non sappiamo perché». Cosa sta succedendoUn click. E improvvisamente Fabrizio Corona scompare dai social. Nelle ultime ore i suoi profili digitali sono stati rimossi o oscurati, a partire ... msn.com

Perchè Fabrizio Corona è sparito dai social: iraggiungibili profili suoi e di Falsissimo/ Cosa sta succedendoPerchè Fabrizio Corona è sparito dai social: iraggiungibili profili suoi e di Falsissimo, cosa sta succedendo: tutte le ipotesi ... ilsussidiario.net

Rimossi da internet i profili social di Fabrizio Corona. Ai colossi del web sono arrivate denunce e diffide. La difesa ribatte: "A rischio la libertà di parola". - facebook.com facebook

I profili social di Fabrizio Corona sono stati chiusi. Meta, proprietaria di Instagram, li ha disattivati dopo la diffida dei legali di Alfonso Signorini, ribadita ieri ai colossi del web a rimuovere e non pubblicare "ulteriori contenuti diffamatori" sul conduttore. L'articolo x.com