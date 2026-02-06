Fabrizio Corona apre un nuovo profilo su Instagram un uomo non si cancella con un clic | chiuso poco dopo

Fabrizio Corona torna su Instagram, anche se per poco. Ha aperto un nuovo profilo, promettendo battaglia a Mediaset e Signorini dopo che sono stati rimossi alcuni suoi contenuti. Ma poco dopo, ha deciso di chiuderlo subito, lasciando tutti con il dubbio sulle sue intenzioni. Corona ribadisce che “un uomo non si cancella con un clic”, anche se questa volta il suo tentativo è durato appena qualche ora.

Fabrizio Corona non ci sta e dopo la chiusura del suo profilo e quello di Falsissimo è tornato sui social con un nuovo profilo Instagram. Dopo lo stop ai propri canali in seguito alle azioni in sede civile di Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset, l’ex re dei paparazzi non si è arreso e ha aperto un nuovo account con l’intento di proseguire la propria battaglia. Ma poche ore dopo l’account è stato oscurato, con la pagina che è stata rimossa come quelle precedenti. Corona e il nuovo profilo Instagram oscurato Dopo alcuni giorni di silenzio Fabrizio Corona era riuscito a tornare sui social con nuovo profilo social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

