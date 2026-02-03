Fabrizio Corona ha chiuso il suo profilo Instagram dopo la puntata di Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha deciso di eliminare il suo account social poco dopo aver pubblicato l’ultima puntata del podcast, lasciando i follower senza più tracce online. Ancora non è chiaro se si tratti di una scelta definitiva o momentanea.

Fabrizio Corona è scomparso dai social. A pochissime ore dalla pubblicazione dell’ultima puntata del suo controverso podcast Falsissimo, i profili dell’ex re dei paparazzi sono inaccessibili, forse cancellati. Non c’è stato nessun preavviso né comunicazione ufficiale da parte della piattaforma o di Corona stesso: da un momento all’altro i suoi account non risultano più attivi. C’entra qualcosa la controversia con Mediaset e le indiscrezioni mandate in onda negli ultimi giorni? In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabrizio Corona, chiuso il profilo Instagram dopo la puntata di Falsissimo: cos'è successo

Fabrizio Corona e Falsissimo sono scomparsi da Instagram.

Fabrizio Corona ha improvvisamente cancellato i suoi profili Instagram.

