Fabrizio Corona torna sui social con un nuovo profilo Instagram. Dopo la rimozione dei video di Falsissimo, l’ex paparazzo ha deciso di fare subito sentire la sua voce, annunciando battaglia contro Mediaset e Signorini. Ora si dice pronto a difendere i suoi contenuti e a non mollare.

Fabrizio Corona non ci sta e dopo la chiusura del suo profilo e quello di Falsissimo è tornato sui social con un nuovo profilo Instagram. Dopo lo stop ai propri canali in seguito alle azioni in sede civile di Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset, l’ex re dei paparazzi non si è arreso e ha aperto un nuovo account dal quale proseguirà la propria battaglia. Già dalla bio, col classico “trattative non ne facciamo”, Corona promette di non mollare, col primo post dalla palestra che viene accompagnato da un lungo messaggio dalla chiusa significativa: “Un profilo si elimina in un click. Un uomo no. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona apre un nuovo profilo su Instagram e fa ricorso contro la rimozione dei video di Falsissimo

Fabrizio Corona ha chiuso il suo profilo Instagram dopo la puntata di Falsissimo.

Fabrizio Corona ha cancellato i suoi profili Instagram.

