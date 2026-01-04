Sarri in TV dopo Lazio-Napoli si toglie un sassolino dalla scarpa | ce l'ha con Lotito e Fabiani
Dopo la sconfitta contro il Napoli, Maurizio Sarri interviene in TV per commentare la cessione di Castellanos e il mercato della Lazio. Con tono pacato, il tecnico evidenzia come alcune scelte fossero prevedibili e sottolinea l'importanza di una maggiore preparazione da parte della società. Le sue parole riflettono una posizione chiara, volta a chiarire aspetti delicati e a mantenere la concentrazione sulla stagione in corso.
