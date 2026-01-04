Sarri in TV dopo Lazio-Napoli si toglie un sassolino dalla scarpa | ce l'ha con Lotito e Fabiani

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Maurizio Sarri interviene in TV per commentare la cessione di Castellanos e il mercato della Lazio. Con tono pacato, il tecnico evidenzia come alcune scelte fossero prevedibili e sottolinea l'importanza di una maggiore preparazione da parte della società. Le sue parole riflettono una posizione chiara, volta a chiarire aspetti delicati e a mantenere la concentrazione sulla stagione in corso.

Lazio-Napoli 0-2, Sarri lancia l'allarme: "La Lazio ha bisogno di giocatori importanti. Cessione Castellanos? Si poteva arrivarci pronti..." - 2, Sarri lancia l'allarme: "La Lazio ha bisogno di giocatori importanti. eurosport.it

Sarri sul mercato della Lazio: "Ho parlato con il direttore e...". Poi la frecciatina sulla cessione di Castellanos - Il tecnico dei biancocelesti ha poi continuato: "Ho parlato al direttore e gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo bisogno di qualche giocatore importante perché è inutile prenderne altri ... corrieredellosport.it

Le parole del tecnico dopo la vittoria all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri #SportMediaset - facebook.com facebook

Lazio, avanti per Fabbian. Piace a Sarri e dirigenza: novità attese dopo il weekend x.com

