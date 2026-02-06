Fabiani minaccia azioni legali per difendere la Lazio e i tifosi voci su Romagnoli e commenta anche Moggi e Raiola

La Lazio si difende e minaccia azioni legali per tutelare i tifosi e il club, rispondendo alle voci su Romagnoli. Durante la presentazione di Motta, Maldini e Przyborek, il presidente Fabiani ha commentato anche le recenti polemiche, prendendo di mira le accuse e le critiche arrivate da varie parti, tra cui Moggi e Raiola. La scena si anima con le dichiarazioni e le reazioni dei protagonisti, mentre si alza il livello di tensione attorno alla squadra.

In occasione della presentazione dei nuovi acquisti Motta, Maldini e Przyborek, la Lazio è stata al centro di una analisi sulle dinamiche interne, sul ruolo del management e sulle priorità future. L'intervento del direttore sportivo ha poste al centro della scena temi legati alla solidità organizzativa, all'impegno quotidiano e alla responsabilità nei confronti della tifoseria e della società. Fabiani ha sottolineato che le voci su Romagnoli sono state molteplici, annunciando che prenderà mezzi legali per tutelare la Lazio e i sostenitori. Ha evidenziato l'esigenza di far percepire che esistano professionisti al lavoro giorno e notte per il bene della società.

