Enzo Raiola ha chiarito che Romagnoli ha capito di non avere futuro alla Lazio. L’agente spiega che il club non ha mai presentato una proposta di rinnovo e ora il difensore è libero di decidere il suo prossimo passo. La situazione si fa calda, e il giocatore potrebbe presto lasciare Roma.

Romagnoli Lazio, parla Raiola: «Il giocatore ha capito che non c'è un futuro alla Lazio. Non c'è mai stata una proposta di rinnovo»

La Lazio conferma che Alessio Romagnoli non è mai stato considerato in vendita e continuerà a far parte della rosa biancoceleste.

Romagnoli, dietrofront Lazio: Mai stato sul mercato, resta qua. È centrale nel progetto. Il difensore aveva già salutato; Romagnoli, le sirene dal Qatar non si spengono: la posizione della Lazio / mercato; Lazio, nuovo colpo di scena Romagnoli! Sta succedendo qualcosa di impensabile….

Caso Romagnoli, parla l'agente: La Lazio ha chiesto rinuncia di 3 stipendi... Ora impossibile il rinnovoEnzo Raiola, agente fra gli altri del difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato a Radio Sportiva della situazione del giocatore dopo la fumata. tuttomercatoweb.com

Raiola su Romagnoli: «Folle chiedere ad un giocatore di rinunciare agli stipendi. Vi spiego cos’è successo con l’Al Sadd!»Enzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli, si è espresso sulla situazione del suo assistito e sulla possibile cessione del difensore romano: le sue parole L’agente di Alessio Romagnoli, Enzo Raiola, ha ... lazionews24.com

#Romagnoli- #Lazio: convivenza forzata fino a maggio (l’ #AlSadd gli ha promesso di prenderlo la prossima estate) e ritorno alla presunta normalità probabilmente già da oggi pomeriggio x.com