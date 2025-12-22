Bufera in F1 | Ferrari Audi e Honda denunciano il trucco di Red Bull e Mercedes per potenziare il motore
Scoppia il caso dei motori truccati in Formula 1. Mercedes e Red Bull avrebbero trovato un sistema per aggirare un paragrafo del regolamento: Ferrari, Audi e Honda avrebbero chiesto chiarimenti alla FIA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
F1 | Motori 2026, la FIA risponde alle accuse dei team contro Mercedes e Red Bull - Motori 2026, la FIA ha risposto a Ferrari, Honda e Audi che hanno accusato Mercedes e Red Bull di irregolarità. f1ingenerale.com
