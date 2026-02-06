Explosion rocks Shi’ite Muslim mosque in Islamabad casualties feared say police

Questa mattina a Islamabad un’esplosione ha colpito una moschea sciita. La polizia teme numerosi feriti, ma i dettagli ufficiali sono ancora in aggiornamento. Le forze di sicurezza stanno intervenendo sul posto per capire cosa sia successo e per soccorrere le persone coinvolte.

ISLAMABAD, Feb 6 (Reuters) - An explosion rocked a Shi’ite Muslim mosque in Pakistan’s capital city of Islamabad on Friday, police said, adding that casualties were feared. ISLAMABAD, 6 febbraio (Reuters) - Un’esplosione ha scosso una moschea musulmana sciita nella capitale pakistana di Islamabad venerdì, ha detto la polizia, aggiungendo che si temono vittime. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Explosion rocks Shi’ite Muslim mosque in Islamabad, casualties feared, say police Approfondimenti su Islamabad Mosque Iraq’s Shi’ite bloc reaffirms backing for Maliki despite Trump’s warnings Le forze politiche sciite in Iraq ribadiscono il loro sostegno a Nouri al-Maliki, ignorando le avvertenze degli Stati Uniti. Iraq’s Shi’ite alliance nominates Nouri al-Maliki for prime minister L'alleanza sciita che detiene la maggioranza nel parlamento iracheno ha ufficialmente nominato Nouri al-Maliki come candidato per il ruolo di primo ministro. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Scores Of Bodies Outside Morgue In Tehran Amid Deadly Iran Protests Stepping into the Dubai Spice Souk (in Deira) is a sensory explosion. While the name highlights spices, the market also features unique "rocks" that are often traditional remedies, incense resins, or even deceptive sweets. * #DubaiSpiceSouk #OldDubai #Vis facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.