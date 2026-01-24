Iraq’s Shi’ite alliance nominates Nouri al-Maliki for prime minister

L'alleanza sciita che detiene la maggioranza nel parlamento iracheno ha ufficialmente nominato Nouri al-Maliki come candidato per il ruolo di primo ministro. Questa scelta riflette la continuazione delle dinamiche politiche interne al paese, segnate da accordi tra le diverse fazioni e dalla necessità di stabilità. La nomina di Maliki rappresenta un passo importante nel processo di formazione del nuovo governo iracheno.

BAGHDAD, Jan 24 (Reuters) - The alliance of Shi'ite political blocs that holds a majority in Iraq's parliament has picked former prime minister Nouri al-Maliki as its nominee for , it said on Saturday. The move paves the way for negotiations aimed at forming a new government, which will need to navigate the delicate balance between U.S. and Iranian influence. The new government must manage dozens of armed groups that are closer to Iran and answerable more to their own leaders than to the state, while facing growing pressure from Washington to dismantle those militias. Under the Iraqi constitution, parliament elected a speaker and two deputies on December 29 at its opening session, and must then choose a new president within 30 days.

Yemen accepts prime minister’s resignation, appoints foreign minister as new PMIl Consiglio di leadership presidenziale dello Yemen ha accettato le dimissioni del Primo Ministro Salem bin Breik, nominando il Ministro degli Esteri, Shaya Mohsen Zind, come nuovo capo del governo.

