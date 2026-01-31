Iraq’s Shi’ite bloc reaffirms backing for Maliki despite Trump’s warnings
Le forze politiche sciite in Iraq ribadiscono il loro sostegno a Nouri al-Maliki, ignorando le avvertenze degli Stati Uniti. Nonostante le pressioni di Washington, l’alleanza Coordination Framework insiste nel voler portare di nuovo Maliki alla guida del governo. La situazione rimane tesa, con le elezioni alle porte e le tensioni tra le varie fazioni ancora alte.
Jan 31 (Reuters) - Iraq’s alliance of Shi’ite political blocs, the Coordination Framework, reaffirmed on Saturday its support for former premier Nouri al-Maliki to lead the next government, despite a warning from U.S. President Donald Trump that Washington would no longer help Iraq if Maliki returned to power. The bloc, which holds a majority in parliament, picked Maliki, Iraq’s first elected prime minister after a U.S.-led invasion toppled Saddam Hussein in 2003, as its nominee for following an election. Trump’s threats are the starkest example yet of the Republican president’s campaign to curb Iran-linked groups’ influence in Iraq, which has long walked a tightrope between its two closest allies, Washington and Tehran. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Iraq’s Shi’ite alliance nominates Nouri al-Maliki for prime minister
L'alleanza sciita che detiene la maggioranza nel parlamento iracheno ha ufficialmente nominato Nouri al-Maliki come candidato per il ruolo di primo ministro.
Trump says US won’t help Iraq if it picks Maliki as prime minister
Il presidente americano Donald Trump ha messo in guardia l’Iraq, dicendo che gli Stati Uniti non aiuteranno il Paese se sceglierà Nouri al-Maliki come primo ministro.
