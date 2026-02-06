Exclusive-Scammers’ abandoned Cambodia compound exposes brutality and banality of fraud

Un gruppo di truffatori ha abbandonato un complesso a O’Smach, in Cambogia. Le autorità hanno trovato stanze fatte per sembrare uffici di polizia di Singapore e Australia, ma dietro la facciata c’erano attrezzature e materiali usati per frodi. La scoperta rivela come questi criminali abbiano costruito ambienti finti per ingannare le vittime e mantenere il controllo sul loro raggiro. La scena mostra anche la brutalità e la banalità di un sistema di truffe che va avanti da anni.

Among the documents were profiles of a 73-year-old Japanese retiree, complete with his phone number and bank account balance, and an American woman who disclosed that she was a victim of domestic abuse. Nearby were scripts to commit love scams and impersonate police, as well as a room set up to resemble a Vietnamese bank office. Police raids and military air strikes have forced criminal gangs to flee scores of scam compounds in Cambodia in recent weeks. The visit to the site, known as Royal Hill, was facilitated by the Thai military, which bombed it during a brief border conflict in December and has since occupied the surrounding area.

