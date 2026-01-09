Trump administration says it is creating new DOJ division to tackle fraud
L’amministrazione Trump ha annunciato la creazione di una nuova divisione presso il Dipartimento di Giustizia, con l’obiettivo di rafforzare le attività di contrasto alle frodi. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficacia delle indagini e la protezione dei cittadini contro pratiche fraudolente, contribuendo a garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel settore pubblico e privato.
By Kanishka SinghWASHINGTON, Jan 8 (Reuters) - President Donald Trump’s administration said on Thursday it was creating a new division at the U.S. Department of Justice t. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Exclusive-Trump administration mulls payments to sway Greenlanders to join US
Leggi anche: Invasione show in Sudafrica: capriola, tackle e... placcaggio!
Trump says Venezuela does not give China a Taiwan precedent, but ‘it’s up to’ Xi; Trump administration says it is creating new DOJ division to tackle fraud; Media: 'Trump considers payments to Greenlanders'. Vance to Europeans: 'Take him seriously'; Trump: Venezuela should expel agents of China, Russia, Cuba, and Iran..
Trump administration says it is creating new DOJ division to tackle fraud - Department of Justice to combat what the White House called "rampant" fraud across the country. msn.com
Trump administration says it’s withholding social safety net money from 5 states over fraud concerns - President Donald Trump’s administration said Tuesday that it is withholding funding for programs that support needy families with children in five Democratic- msn.com
Minnesota’s food stamp program in peril as Trump administration says it’s subject to fraud - Facing a deadline to recertify SNAP recipients in four counties or lose funding, the state hopes to beat the USDA in court. minnpost.com
Morning News NOW Full Episode – Jan. 6
The political situation in Venezuela and the growing tension between Nicolás Maduro’s government and Donald Trump’s administration are attracting international attention following the United States’ military deployment in the Caribbean, under the pretext of - facebook.com facebook
Gli #Usa di #Trump e #Rubio (e #Vance) lasciano 66 organizzazioni internazionali tra cui molte delle Nazioni unite compreso @IPCC_CH in ossequio al loro negazionismo climatico x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.