Ex Whirlpool | perfezionato ingresso Invitalia in Italian Green Factory via al rilancio industriale dell’area
L’area ex Whirlpool di Napoli riceve una svolta. Invitalia ha completato l’ingresso nel capitale di Italian Green Factory, aprendo così la strada a un nuovo progetto di rilancio industriale. Ora si attende che i lavori comincino e che l’area torni a vivere.
Via libera al rilancio dell’area ex Whirlpool di Napoli. Con il perfezionamento dell’ingresso di Invitalia nel capitale di Italian Green Factory S.p.A. (Gruppo Tea Tek) attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, per complessivi 60 milioni di euro (30,9 milioni da Igf e 29 milioni da Invitalia).🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Whirlpool Napoli
Ex Whirlpool, Invitalia entra in Italian Green Factory: 60 milioni per il rilancio del sito di Napoli
Invitalia ha ufficialmente preso il controllo di Italian Green Factory, la società del gruppo Tea Tek che si occupa di rilanciare lo stabilimento ex Whirlpool di Napoli.
Mimit, via al rilancio dell’area ex Whirlpool a Napoli: entra Invitalia
Il governo ha dato il via libera al rilancio dell’area ex Whirlpool a Napoli.
Green Day Italy - Italian Rage and Love facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.