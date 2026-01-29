Il Tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato Coop Alleanza 3.0 a pagare anche il tempo dedicato a indossare e togliere la divisa. La sentenza riconosce che questa fase, chiamata ‘tempo tuta’, deve essere retribuita come parte dell’orario di lavoro. La decisione arriva dopo una lunga battaglia di alcuni lavoratori, che avevano presentato ricorso per ottenere il pagamento di quei minuti considerati finora non retribuiti.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Anche il ‘tempo tuta’ – e dunque il tempo necessario per indossare e togliere la divisa aziendale – deve essere retribuito. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale del Lavoro di Bologna, che ha accolto il ricorso di lavoratori di Coop Alleanza 3.0, riconoscendo il diritto all'inclusione nell'orario di lavoro delle operazioni di vestizione e svestizione (fatte prima e dopo la timbratura). Da parte sua Coop è stata condannata a corrispondere gli arretrati, e dunque le differenze retributive maturate per 10 minuti giornalieri, come quantificato dalla giudice Simona Santini, per ciascun giorno di prestazione lavorativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riconosciuto il ‘tempo tuta’: il Tribunale del Lavoro condanna Coop Alleanza 3.0

Approfondimenti su Coop Alleanza 3.0

Il tribunale del lavoro di Pescara ha stabilito il diritto al risarcimento per un docente precario di Religione Cattolica, riconoscendo l’illegittimità della ripetizione dei contratti a tempo determinato.

Il presidente Tocco commenta la sentenza del Tar, che ha riconosciuto il buon operato del Consorzio di Bonifica Centro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Coop Alleanza 3.0

Riconosciuto il 'tempo tuta', giudice condanna Coop Alleanza 3.0Il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale, il cosiddetto tempo tuta, deve essere retribuito. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale del Lavoro di Bologna, che ha accolto il ... ansa.it

Coop Alleanza 3.0 perde la causa, il cambio della divisa rientra nell’orario di lavoro e deve essere pagatoUSB Bologna annuncia che il Tribunale di Bologna condanna Coop Alleanza 3.0 a pagare il tempo tuta ai lavoratori, riconoscendo retribuzione e arretrati. gazzettadibologna.it

COOP ALLEANZA 3.0, CONSEGNATI PREMI E CONTRIBUTI DEI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ ALL’IPERCOOP DI BORGO VENUSIO A MATERA: REPORT E FOTO x.com

Benvenuto, COOP ALLEANZA 3.0 Entra a far parte della nostra famiglia, la Coop Alleanza 3.0 la piu grande cooperativa italiana sará a fianco all'Unione. Un ringraziamento particolare al Consiglio di zona Soci Ascoli e alla Presidente Ilde Olivieri. - facebook.com facebook