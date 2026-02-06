Ex Ilva Perrini FdI | Subito un tavolo regionale sul bando per l’indotto servono certezze
Questa mattina, il deputato di Fratelli d’Italia Perrini ha chiesto di convocare subito un tavolo regionale. L’obiettivo è fare chiarezza sul bando destinato alle imprese dell’indotto ex Ilva, che ancora aspetta certezze. Perrini insiste, lancia l’appello a intervenire con urgenza per evitare che le aziende restino nell’incertezza.
Tarantini Time Quotidiano Convocare con urgenza un tavolo regionale per fare chiarezza sul bando a sostegno delle imprese dell’indotto ex Ilva. È la richiesta avanzata da Fratelli d’Italia, che sollecita un confronto immediato con la Regione Puglia e Puglia Sviluppo sullo stato della misura destinata al tessuto produttivo collegato allo stabilimento siderurgico di Taranto. “Chiedo con urgenza all’assessore per lo Sviluppo Economico, Eugenio di Sciascio, la convocazione urgente di un tavolo regionale per fare piena chiarezza sullo stato di attuazione del bando regionale a sostegno delle imprese dell’indotto ex Ilva, gestito da Puglia Sviluppo”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
