Ex Ilva Maiorano FdI incontra il Ministro Urso | Subito un tavolo istituzionale per ascoltare i lavoratori

Tarantini Time Quotidiano «Di fronte alla mobilitazione in corso dei sindacati e dei lavoratori dell’ex Ilva, preoccupati per le prospettive occupazionali e per gli effetti del cosiddetto piano di chiusura, ho ritenuto doveroso intervenire con la massima urgenza. Nelle ultime ore ho incontrato personalmente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo di ascoltare le istanze delle rappresentanze sindacali e di convocare immediatamente un tavolo istituzionale. Il Ministro ha dato la propria disponibilità ad attivare il confronto e si valuta anche un possibile coinvolgimento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a conferma dell’attenzione del Governo verso una vertenza che riguarda il futuro di migliaia di famiglie e un presidio industriale strategico per la Nazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, Maiorano (FdI) incontra il Ministro Urso: “Subito un tavolo istituzionale per ascoltare i lavoratori”

Approfondisci con queste news

Ex Ilva, Maiorano (FdI) incontra Urso: “Subito tavolo per ascoltare lavoratori” - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, domani il tavolo a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico: trattative su impianti, Dri e aree dismesse - Tutti quanti, nessuno escluso» Appuntamento a Palazzo Chigi domani per i sindacati ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Ex Ilva: Berrino (FdI), 'tavolo al Mimit dimostra attenzione governo Meloni' - “Il tavolo convocato per il 28 novembre al Mimit sul futuro degli stabilimenti ex Ilva del Nord Italia dimostra, ancora ... Secondo iltempo.it

Ex Ilva, sindacati: “Piano per chiudere”. Palazzo Chigi: “Sigle non proseguono confronto” - L’incontro odierno a Palazzo Chigi è stato presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. tg24.sky.it scrive

Sciopero all'ex Ilva, in marcia migliaia di tute blu - E' scattato, infatti, lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo ex Ilva oggi per richiamare l'attenzione sulla ... Segnala quotidianodipuglia.it

Ex Ilva, cassa per 6mila addetti: salta il tavolo. E spunta l’offerta di un terzo operatore - Un soggetto industriale straniero, di cui viene taciuto il nome, avrebbe appena avviato con il governo, a detta del ... Riporta repubblica.it

Ex Ilva, è corsa a tre: «C’è un’altra offerta». E salgono a 6mila gli addetti in Cig - Sarà corsa tre per il futuro dell’ex Ilva: l’ha annunciato ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, facendo sapere al tavolo con i sindacati che si è palesato un altro ... Da ilmessaggero.it