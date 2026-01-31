Shrinking 3 intervista a Lukita Maxwell | Ecco cosa ho imparato da Harrison Ford

Questa mattina, durante un’intervista, Lukita Maxwell ha parlato di cosa ha imparato lavorando con Harrison Ford in “Shrinking 3”. La giovane attrice ha raccontato come l’esperienza sul set le abbia insegnato molto sulla recitazione e sulla vita. Ha anche condiviso qualche aneddoto divertente sul rapporto con il famoso attore, che ha definito come un maestro silenzioso. La serie, che vede protagoniste anche Christa Miller e Jessica Williams, affronta temi come i rapporti con i padri e i segreti dietro la colonna sonora.

Shrinking 3 raccontato dalle protagoniste femminili Lukita Maxwell, Christa Miller e Jessica Williams: dai rapporti con i padri putativi ai segreti della soundtrack. Al junket di Shrinking 3, partita il 28 gennaio in streaming esclusivo su Apple TV, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare col protagonista e autore Jason Segel con cui abbiamo discusso anche dei perfetti tempi comici (e drammatici) esistenti col resto del cast. E fortunatamente abbiamo poi avuto modo d'incontrare su Zoom anche altre tre protagoniste della serie di Bill Lawrence, Brett Goldstein e il già menzionato Jason Segel: Lukita Mawell (Alice) Christa Miller (Liz) e Jessica Williams (Gaby). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La comedy con Harrison Ford e Jason Segel si prepara a tornare con la quarta stagione.

