Caivano | Eugenia Carfora la preside della fiction Rai condannata a risarcire un docente

Il Tribunale civile di Napoli Nord ha preso una decisione importante: ha detto che il decreto di depennamento firmato dalla preside Eugenia Carfora dell’istituto Morano di Caivano non era valido. La preside, nota anche per aver interpretato un ruolo nella fiction Rai, dovrà ora risarcire un docente coinvolto nella vicenda. La sentenza mette fine a settimane di tensione tra l’amministrazione scolastica e il personale docente.

Il Tribunale civile di Napoli Nord ha dichiarato illegittimo il decreto di depennamento adottato dalla dirigente dell'istituto Morano di Caivano per gli anni successivi al 2022-2023. Alla docente riconosciuto un risarcimento per la perdita di opportunità lavorative. Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica Eugenia Carfora, alla guida dell'istituto Morano di Caivano, imponendole il pagamento di circa 16mila euro a favore di un docente. La somma è stata riconosciuta come risarcimento per la perdita del vantaggio economico derivante dal decreto di depennamento dalle graduatorie per le supplenze, poi giudicato illegittimo.

