Uhlig trionfa nella terza tappa Kubis conquista la maglia di leader all' Etoile de Bessèges

La terza tappa dell’Etoile de Bessèges si è conclusa con una vittoria chiara per Henri Uhlig. Il velocista tedesco dell’Alpecin-Premier Tech ha tagliato il traguardo per primo, sorprendendo molti. Nel frattempo, Kubis ha preso la maglia di leader della classifica generale. La corsa continua, con i ciclisti pronti a dare il massimo nelle prossime tappe.

La terza tappa dell’ Etoile de Bessèges si è chiusa con un esito significativo: henri uhlig, velocista tedesco dell’ Alpecin-Premier Tech, ha conquistato la vittoria di tappa a Bessèges, segnando la sua prima affermazione in carriera su una frazione di questa corsa. La giornata ha visto una fuga numerosa prendere contatto sin dai primi semicolli, ma l’esito è maturato nell’ultima fase della corsa con una volata che ha premiato il corridore teutonico. La fuga di giornata ha coinvolto un palinsesto ampio di corridori, tra cui blake agnoletto, kasper haugland, sebastien grignars, alexis renard, alexys brunel, tomas kopecky, alexandre balmer, leandre huck, theo delacroix e victor papon. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

