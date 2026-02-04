Etoile de Bessèges 2026 | Crabbe beffa Kubis nella prima tappa top 30 per Lorenzo Rota

Questa mattina si è aperta l’Etoile de Bessèges 2026 con una sorpresa. Tom Crabbe, giovane ciclista di soli 20 anni, ha sorpreso tutti vincendo la prima tappa, battendo anche il favorito Kubis. Lorenzo Rota, invece, ha concluso tra i primi trenta, mantenendo buone possibilità per le prossime tappe. La corsa francese si fa subito interessante.

Comincia nel segno del giovane Tom Crabbe l’ Etoile de Bessèges 2026. Il corridore classe 2005 si è infatti imposto a sorpresa al termine della prima tappa valida per la corsa francese, contrassegnata da un percorso di 150.1 km con partenza ed arrivo da Bellegerde. Nello specifico il belga in forza al Team Flnaders-Baloise è riuscito a restare a ruota de rivale Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) che, a seguito dell’allungo precedente di Victor Vercouille (Team Flanders-Baloise) e Lèandre Huck (Van Rysel Roubaix), ha preso il controllo della situazione riprendendo con traguardo a vista il portacolori del team professional fiammingo. 🔗 Leggi su Oasport.it

ETOILE DE BESSÈGES, CRABBE BRUCIA KUBIS SULLO STRAPPO DI BELLEGARDE E FA SUA LA PRIMA TAPPAVittoria a sorpresa nella prima tappa dell’ Etoile de Bessèges - Tour du Gard 2026. Sul traguardo di Bellegarde, posto in cima alla breve ma ripida Côte de la Méditerranée, il giovane Tom Crabbe è inf ... tuttobiciweb.it

Etoile de Bessèges 2026 : L’épreuve du ressuscité – Notre analyse tactique du pari audacieuxL'Étoile de Bessèges 2026, du 4 au 8 février, relève le défi de sa survie. Analyse exclusive du parcours remanié, des favoris et stratégies pour suivre l'épreuve en direct. todaycycling.com

