esplosione a bologna grosso incendio divampa in un garage palazzo avvolto dal fumo

Un’esplosione ha scatenato un grande incendio in un garage di via del Rondone, al civico 27, a Bologna. Le fiamme hanno avvolto il palazzo, e il fumo si vede chiaramente da lontano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per tentare di mettere sotto controllo la situazione. Nessuna notizia al momento su eventuali feriti.

Bologna, 6 febbraio 2026 - Una forte esplosione e poi tanto fumo. Un grosso incendio è divampato in via del Rondone, al civico 27, dove si sono precipitati vigili del fuoco e polizia. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’origine del rogo abbia interessato un garage interrato. Da lì, il fumo ha avvolto l’intero edificio del centro storico. Fuori dalla palazzina è arrivato anche il personale sanitario del 118. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

