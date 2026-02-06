Esclusa dalle Olimpiadi di Milano-Cortina Angela Romei fa ricorso al TAS

Angela Romei, l’atleta di curling italiana esclusa dalla squadra femminile per i Giochi di Milano-Cortina, ha deciso di fare ricorso al Tas. La 28enne, che oltre a competere è anche commentatrice per Rai Sport, non ha preso bene la decisione e ha scelto di andare fino in fondo per far valere i suoi diritti.

Dopo aver visto cancellare il suo olimpico nonostante anni di esperienza internazionale, Romei ha presentato un ricorso al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e contro la World Curling Federation (WCF).. La FISG ha ufficializzato le selezioni per la squadra femminile di curling lo scorso 20 gennaio 2026, escludendo Angela Romei. Nelle motivazioni fornite dalla federazione, la scelta del team, che comprende la conseguente l'inclusione della giovane Rebecca Mariani, è stata presentata come basata su valutazioni tecniche legate alle caratteristiche di gioco e alla versatilità delle atlete, affermando che la figlia del direttore tecnico offrisse maggiori garanzie in questo senso. Spiega il Tas in una nota: «Romei sostiene che la selezione della squadra sia stata un conflitto di interessi, favorendo la figlia di un Direttore Tecnico della Fisg».

