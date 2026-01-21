Angela Romei non prenderà parte alla squadra azzurra di curling ai Giochi di Milano-Cortina, come annunciato dalla stessa atleta. La decisione, motivata da modalità e tempistiche ritenute poco appropriate, suscita dispiacere e riflessione sulla gestione delle selezioni sportive. La notizia evidenzia l'importanza di un processo trasparente e rispettoso delle tempistiche, elementi fondamentali per il buon funzionamento delle squadre nazionali.

La denuncia dell’atleta. Angela Romei non farà parte della squadra azzurra di curling ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. La decisione è stata presa dalla Federazione sport del ghiaccio, che ha escluso la 28enne – atleta cresciuta sportivamente a Pinerolo e protagonista del quarto posto ai Mondiali 2024 in Canada – sostituendola con Rebecca Mariani, 19 anni, alla sua prima convocazione nella nazionale senior. Romei era considerata una delle colonne del gruppo: con il team ha centrato risultati di rilievo a livello internazionale e ha ricevuto anche il Frances Brodie Sportsmanship Award, riconoscimento assegnato all’atleta che meglio incarna qualità tecniche e valori di lealtà e fair play. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Milano – Cortina, Angela Romei esclusa: "Dispiace per modalità e tempistiche"

