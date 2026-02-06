Esce New Call il nuovo album del Giuseppe Guarrella Niwas Quartet

Questa mattina è arrivato in radio e nei negozi il nuovo album di Giuseppe Guarrella Niwas Quartet, intitolato *New Call*. L’album è uscito ieri, 6 febbraio 2026, con un’edizione limitata su etichetta IF RecordsIsulafactory. La band ha lavorato duramente negli ultimi mesi, e ora i fan possono ascoltare le nuove tracce.

Il nuovo album del Giuseppe Guarrella Niwas Quartet, intitolato *New Call*, è uscito ufficialmente il 6 febbraio 2026, a partire da oggi, con un'edizione esclusiva su etichetta IF RecordsIsulafactory. È il secondo lavoro discografico del quartetto, che conferma l'evoluzione della sua poetica musicale, ormai consolidata nel panorama del jazz contemporaneo. La produzione, interamente composta da Giuseppe Guarrella, si distingue per l'equilibrio tra composizione e improvvisazione, tra rigidità formale e libertà espressiva, un andamento che si sviluppa in un flusso sonoro unitario, ma articolato. Il disco è stato registrato in un ambiente di studio, in pieno cuore della tradizione jazzistica italiana, dove ogni singolo brano, i sei composti originale firmati dal contrabbassista, si colloca in una prospettiva narrativa, con un linguaggio che si apre a momenti lirici, tensioni ritmiche, spazi di ricerca.

