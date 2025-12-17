Release party del nuovo album del Simone Lanzi quartet Il sogno di Leandro
Il 17 dicembre 2025, l'Auditorium di Casa della Musica ospiterà il release party del nuovo album del Simone Lanzi Quartet, intitolato “Il sogno di Leandro”. In un doppio concerto alle 19 e alle 21, il quartetto presenterà dal vivo il loro ultimo lavoro, offrendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente.
Verrà presentato dal vivo mercoledì 17 dicembre 2025 all'Auditorium di Casa della musica di via dei Capitelli 3 in un doppio concerto (alle ore 19 e alle ore 21) il nuovissimo album del Simone Lanzi 4tet “Il Sogno di Leandro”. "Il Sogno di Leandro" è un album di composizioni originali del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
