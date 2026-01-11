Artista poliedrica e figura iconica. Viaggio nel mondo di Lila De Nobili.

Scopri il mondo di Lila De Nobili, artista poliedrica e figura significativa del Novecento. In questo libro, gli autori Paolo Di Martino e Gianni De Nobili analizzano la sua vita e il suo percorso creativo, arricchito dalla prefazione di Pino Strabioli. L’evento di presentazione si terrà venerdì 16 gennaio alle 17 nella Sala Squarzina del Teatro Argentina di Roma, offrendo un’occasione per approfondire la figura di questa icona culturale.

Nel mondo di Lila De Nobili, una delle donne che ha segnato la storia del secondo Novecento: è qua che ci conducono a quattro mani gli autori vezzanesi Paolo Di Martino e Gianni De Nobili il cui libro, con la prefazione di Pino Strabioli, sarà presentato venerdì 16 gennaio alle ore 17 nella Sala Squarzina del teatro Argentina di Roma. Parte con la conquista della Capitale il viaggio di uno dei libri più gettonati del momento, che ripercorre, grazie ai due vezzanesi – Di Martino avvocato e autore di fama internazionale e Gianni De Nobili neuropsichiatra conosciuto a livello mondiale –, l’iconica figura di Lila, cugina di Gianni, che sarebbe riduttivo definire artista: una donna emancipata, talentuosa, contribuì grazie alle sue doti al successo delle grandi firme della moda come Vogue, Chanel, vestendo nientemeno che la Callas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

