Rebus rompicapi enigmi | il nuovo escape game ispirato al genio di Leonardo Da Vinci

In questa esperienza di escape game ispirata a Leonardo Da Vinci, i partecipanti affrontano rompicapi e enigmi per mettere alla prova ingegno e capacità di problem-solving. L’evento, previsto per il 28 febbraio alla Rocca di Riolo Terme, offre un’opportunità di intrattenimento culturale e coinvolgente, adatta a un pubblico adulto interessato alla storia e all’arte del grande artista.

Il calendario degli eventi per il mese di febbraio alla Rocca di Riolo Terme si concludono con il brivido di "Rocca Escape – Enigma Da Vinci", in programma per sabato 28 febbraio: un gioco escape per adulti ispirato al genio senza tempo di Leonardo da Vinci. Tra le sale più oscure e misteriose.

