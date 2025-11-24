Il Natale a Santa Margherita Ligure si accende con il Santa Claus Village
Il Natale a Santa Margherita Ligure ha un nome speciale: Santa Claus Village. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la città si trasformerà in un villaggio natalizio a cielo aperto, con mercatini, spettacoli e attrazioni che accompagneranno residenti e visitatori lungo tutte le festività.Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
THE SANTA CLAUS RACE "La Corsa dei Babbo Natale" DOMENICA 14 Dicembre Iscrizioni dalle 9 alle 10 Partenza ore 10 Info Point “Vetrine in Centro” Corso G. Garibaldi 79 Preparatevi a vivere la magia del Natale… di corsa! Unisciti alla parata - facebook.com Vai su Facebook
Luci in Allegria A Santa Maria delle Mole si accende il Natale News completa al link comune.marino.rm.it/vivere_il_comu… Vai su X
Il Natale a Santa Margherita Ligure si accende con il Santa Claus Village - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la città si trasformerà in un villaggio natalizio a cielo aperto, con mercatini, ... Lo riporta genovatoday.it
Natale lungo a Santa Margherita tra elfi, mare e cieli stellati. E c’è pure la pedalata a Portofino (P. Fizzarotti) - Babbo Natale, quest’anno, sembra aver scelto Santa Margherita Ligure come base operativa: lo si incontra arrivare dal mare, sbucare dal castello, pedalare in bicicletta, affacciarsi da una carrozza, p ... Riporta farodiroma.it
Santa Margherita presenta il suo Natale - Confermati il Village e la Casa del Grande Elfo, ritorna la pista di pattinaggio ... Segnala radioaldebaran.it