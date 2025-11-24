Il Natale a Santa Margherita Ligure si accende con il Santa Claus Village

Il Natale a Santa Margherita Ligure ha un nome speciale: Santa Claus Village. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la città si trasformerà in un villaggio natalizio a cielo aperto, con mercatini, spettacoli e attrazioni che accompagneranno residenti e visitatori lungo tutte le festività.

