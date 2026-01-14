Alfabetizzazione mediatica | scambio giovanile internazionale a Santa Margherita Ligure

A Santa Margherita Ligure si svolge uno scambio giovanile internazionale tra Italia e Spagna, con l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione mediatica e sviluppare il pensiero critico tra i giovani. L’evento mira a sensibilizzare sulla diffusione delle fake news e a rafforzare le competenze di analisi critica dei media, favorendo un confronto interculturale e una maggiore consapevolezza nell’uso delle fonti informative.

Uno scambio giovanile internazionale tra la Liguria e la Spagna per combattere le fake news, promuovere l'alfabetizzazione mediatica e stimolare il pensiero critico tra le nuove generazioni. È il progetto "Facts", che vede capofila l'associazione ligure di giornalisti Medialab, e che è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Alfabetizzazione digitale e mediatica in calo. Nel 2025 l’Agcom registra meno iniziative nelle scuole e contro la disinformazione. Leggi tutto su Giornalisti Italia: facebook

