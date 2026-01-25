Equitazione | Julien Epaillard festeggia nel salto ostacoli ad Amsterdam Bucci vicino ai migliori

La decima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026 si è svolta ad Amsterdam, con Julien Epaillard che si è aggiudicato la vittoria nel salto ostacoli. Tra i partecipanti, Bucci si è distinto arrivando tra i migliori. L’evento ha confermato l’importanza della competizione nel panorama dell’equitazione internazionale, offrendo un’occasione di confronto tra i principali cavalieri europei.

La decima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026 (Western European League) ha eletto ad Amsterdam il suo vincitore. Sul tracciato olandese a imporsi è stato il fortissimo francese Julien Epaillard, medagliato col bronzo – a squadre – alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Il transalpino, in sella al suo Donatello d'Auge, ha coperto sia il primo round sia il jump off senza errori arrivando a stampare il crono vincente, nella manche decisiva, di 39.87. Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno pensato due assolute sorprese: lo svizzero Alain Jufer (numero 344 del ranking), secondo col tempo di 41.

