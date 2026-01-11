Equitazione | Richard Vogel vince a Basilea nel salto ostacoli Tedesco incontenibile

Richard Vogel si aggiudica l’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026 a Basilea. Il cavaliere tedesco, già campione d’Europa, ha conquistato la vittoria nel salto ostacoli, confermando la sua abilità e costanza in questa competizione della Western European League. Un risultato che sottolinea l’importanza della sua presenza nel panorama internazionale dell’equitazione.

A Basilea brilla la stella di Richard Vogel. Il campione d’Europa in caric a, titolo vinto a La Coruna la scorsa estate, si è imposto infatti in Svizzera nell’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League. Sul tracciato elvetico, il tedesco – in sella al suo United Touche S – è arrivato al jump off, dopo il primo “netto”, coprendo il percorso decisivo con il tempo di 40.12. Un differenziale di 1.43 rispetto all’amazzone olandese Kim Emmen, seconda a 41.55 (Imagine N.O.P), e ancor più pronunciato rispetto a al norvegese Johan-Sebastian Gulliksen, terzo montando Equine America Harwich VDL con il crono di 46. 🔗 Leggi su Oasport.it

