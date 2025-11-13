Epic Games Store Sorprende Ancora | Tre Giochi Gratis da Non Perdere Inclusa un’Inaspettata Gemma

Giovedì è il giorno del rito settimanale di Epic Games Store. Come un orologio svizzero, la piattaforma ha svelato i nuovi titoli gratuiti disponibili per tutti, e questa volta c’è una piacevole sorpresa che ha entusiasmato la community. Non solo i due giochi annunciati, ScourgeBringer e Songs of Silence, ma dal cilindro magico di Epic è spuntato un terzo, inatteso titolo: Zero Hour. Fino al prossimo giovedì, 20 novembre, potete reclamare tutti e tre e aggiungerli per sempre alla vostra libreria digitale. Vediamo cosa ci riserva questa settimana. I Tre Giochi Gratis del 13 Novembre. 1. ScourgeBringer: Azione Frenetica e Movimenti Spettacolari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

