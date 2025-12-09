Entry-list Australian Open 2026 | 9 italiani nel tabellone principale nuova sfida Sinner-Alcaraz

Dal 18 gennaio al 1° febbraio gli Australian Open 2026 saranno il centro di gravità permanente del tennis mondiale. Lo Slam di Melbourne sarà uno dei grandi obiettivi dei giocatori impegnati nel massimo circuito internazionale. Jannik Sinner (n.2 del seeding) si presenta ai nastri di partenza per puntare al terzo successo consecutivo nella terra dei canguri. L’altoatesino, reduce dai trionfi del 2024 e del 2025, dà la caccia al quinto Major della carriera, nella consapevolezza che lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) farà di tutto per ostacolarlo, volendo conquistare per la prima volta questo importante titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

