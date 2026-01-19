Tentato omicidio in Valle Caudina ribaltata la sentenza | 31enne torna libera dopo la condanna in primo grado

La Corte d’Appello di Napoli ha annullato la condanna di primo grado per tentato omicidio nei confronti di Concetta Esposito, 31 anni di Cervinara, nel processo svolto a Rotondi. La decisione ha portato all’assoluzione e alla sua immediata liberazione. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di un approfondimento giudiziario accurato e giusto.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado nel processo per tentato omicidio a Rotondi, assolvendo Concetta Esposito, 31 anni di Cervinara, e disponendo la sua immediata liberazione. L’assoluzione arriva a distanza di quasi un anno dagli arresti, grazie all’azione difensiva dell’Avvocato Vittorio Fucci. Esposito era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Avellino a 5 anni e 6 mesi di reclusione, mentre il suo presunto complice, Giuseppe Luciano, 37 anni di Bonea, difeso dall’Avvocato Teresa Meccariello, aveva ricevuto una pena di 8 anni e 6 mesi, confermata oggi in Appello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Corte d'Appello di Napoli ha annullato la condanna di Concetta Esposito, 31 anni di Cervinara, per tentato omicidio e altri reati collegati. La decisione si basa sull’accoglimento delle argomentazioni difensive, che hanno portato all’assoluzione definitiva dell’imputata. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario complesso, conclusosi con questa importante pronuncia, che chiarisce la posizione di Esposito rispetto alle accuse iniziali.

