Bagnaia si guarda attorno e dice di avere diverse opportunità. Il campione italiano non ha ancora deciso cosa farà, ma sembra che un addio alla Ducati sia più vicino. Nei prossimi giorni, prenderà una decisione definitiva. Intanto, le voci sul suo possibile trasferimento si fanno sempre più insistenti.

Bologna, 6 febbraio 2026 – Inizia a prendere forma, forse, un futuro lontano da Ducati per Pecco Bagnaia. La difficile stagione 2025 potrebbe essere stata uno spartiacque, con Pecco in grande difficoltà contro un Marc Marquez dominante, così a Borgo Panigale la priorità è confermare il pilota spagnolo, che come tanti big va in scadenza nel 2026. Per l’anno successivo, però, complici anche i cambi regolamentari, ci sarebbe la clamorosa pista Pedro Acosta, che dalla Spagna danno già per certa con tanto di accordi: il giovane spagnolo di fianco a Marc sulla moto rossa. Se così fosse, Bagnaia dovrebbe trovare una moto, ma considerando il suo status e le sue volontà non è così semplice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia si guarda attorno: “Ho diverse opportunità, deciderò presto”

Jorge Martin tornerà in sella molto presto, anche se ancora non ha l'ok dei medici.

