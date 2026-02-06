Emergenza per fumo dalla cabina volo da Tessera con 168 passeggeri

Venerdì mattina all’aeroporto di Venezia Marco Polo si è verificata un’emergenza aerea. Dopo le 11, i controllori hanno lanciato un’allerta per del fumo che usciva dalla cabina di un volo Air France diretto a Beirut. L’incidente ha coinvolto 168 passeggeri e ha portato alla cancellazione o al rinvio dei voli in partenza. Le operazioni di gestione dell’emergenza sono state rapide, ma l’episodio ha creato confusione tra i presenti.

Stamattina, venerdì 6 febbraio, dopo le 11 è stata diramata all'aeroporto Marco Polo una full emergency per un Air France diretto a Beirut. Allertate la autorità, i vigili del fuoco, i sommozzatori. Autopompa, autobotte, autoscala. Verifiche e viaggiatori al sicuro Sono state allertate la autorità aeroportuali e cittadine, i vigili del fuoco, i sommozzatori del 115. Trasferite autopompa, autobotte, autoscala e squadre di soccorso sul posto. Immediate le verifiche e le indagini mentre i viaggiatori venivano protetti. Le operazioni erano in corso. Arrivata anche un'autogrù. Verifiche in corso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Venezia Marco Polo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Venezia Marco Polo

