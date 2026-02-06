Emergenza per fumo dalla cabina su un volo da Tessera con 168 passeggeri

Venerdì mattina all’aeroporto di Venezia Marco Polo si è scatenato il panico. Un volo Air France diretto a Beirut ha segnalato del fumo proveniente dalla cabina poco dopo le 11. L’intera operazione di emergenza si è messa in moto subito, con i passeggeri che sono stati fatti scendere in fretta e le squadre di soccorso che hanno verificato la situazione. Nessuno si è fatto male, ma l’aereo è stato messo in quarantena e i controlli sono in corso. La causa del fumo resta da chiarire.

Full emergency stamattina, venerdì 6 febbraio, all'aeroporto di Venezia Marco Polo: dopo le 11 è stata diramata un'allerta per del fumo uscito dalla cabina di un volo Air France, diretto a Beirut in Libano, con 168 passeggeri a bordo.Sono state allertate la autorità aeroportuali e cittadine

