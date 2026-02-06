Varese auto contro un albero | morti due ventenni a Saronno

Questa mattina a Saronno, un incidente ha strappato la vita a due giovani di vent’anni. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, l’Audi su cui viaggiavano è finita contro un albero. Le cause sono ancora da chiarire, ma la scena è stata molto drammatica. I soccorritori non sono riusciti a salvare i ragazzi, che sono morti sul colpo. La strada è stata subito chiusa al traffico mentre si svolgono i rilievi.

Un 22enne e un 24enne sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Saronno, in provincia di Varese: si chiamavano Emanuele Accomando, di Garbagnate Milanese, e Michele Forastieri Cosenza, di Caronno Pertusella. Secondo la prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi sulla quale viaggiavano i due giovani, che stavano probabilmente tornando a casa, è uscita di strada per cause da accertare e si è schiantata contro un albero. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto Areu ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche.

