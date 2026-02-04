Caso Orlandi chi è Dolores Brugnoli convocata in commissione | cosa c'entra con Emanuela e con la BMW

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani Dolores Brugnoli sarà ascoltata dalla commissione d'inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La sua convocazione si aggiunge ai tanti interrogativi che circolano sulla vicenda, anche in relazione alla BMW e ai collegamenti con Emanuela. La donna dovrà rispondere a diverse domande sulla sua presenza e sui legami con quei casi ancora irrisolti.

Prevista per domani la prossima audizione della commissione d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori a Dolores Brugnoli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Orlandi Brugnoli

Emanuela Orlandi, ?l'ex monarchico Antonio Parisi: «Fu rapita con una Bmw». Convocata in Commissione Ornella Carnazza: chi è

L'attenzione della Commissione bicamerale si è recentemente focalizzata sulla deposizione di Antonio Parisi, giornalista e ex monarchico, riguardo alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Commissione Orlandi, chi è Ornella Carnazza: cosa la lega a Marco Accetti e cosa c’entra con Emanuela

Ornella Carnazza, membro della Commissione Orlandi, è nota per la sua relazione con Marco Fassoni Accetti, con cui ha condiviso un passato come compagna e convivente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Orlandi Brugnoli

Argomenti discussi: Pietro Orlandi in piazza: Tre inchieste aperte da anni sul caso di Emanuela; Emanuela Orlandi, il fratello Pietro si sfoga contro commissioni e inchieste: Devo cercarmela da solo; Scomparsa giudice Adinolfi, nuovi scavi alla Casa del Jazz. Pietro Orlandi: Cercate Emanuela; Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non verrà ascoltato oggi in commissione: vuole sapere se è indagato.

caso orlandi chi èCommissione Orlandi, chi è Ornella Carnazza: cosa la lega a Marco Accetti e cosa c’entra con EmanuelaAttesa per domani l'audizione in commissione bicamerale Orlandi-Gregori di Ornella Carnazza, ex compagna e convivente di Marco Fassoni Accetti ... fanpage.it

caso orlandi chi èEmanuela Orlandi, ecco in esclusiva il documento inedito che don Celano ha consegnato in diretta a Eleonora Daniele: Sotto la Casa del Jazz una rete di tunnelDon Celano rivela dettagli sui sotterranei della Casa del Jazz che potrebbero essere collegati alla scomparsa di Emanuela Orlandi ... ilfattoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.