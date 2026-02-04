Caso Orlandi chi è Dolores Brugnoli convocata in commissione | cosa c'entra con Emanuela e con la BMW

Domani Dolores Brugnoli sarà ascoltata dalla commissione d'inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La sua convocazione si aggiunge ai tanti interrogativi che circolano sulla vicenda, anche in relazione alla BMW e ai collegamenti con Emanuela. La donna dovrà rispondere a diverse domande sulla sua presenza e sui legami con quei casi ancora irrisolti.

Prevista per domani la prossima audizione della commissione d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori a Dolores Brugnoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Orlandi Brugnoli

L'attenzione della Commissione bicamerale si è recentemente focalizzata sulla deposizione di Antonio Parisi, giornalista e ex monarchico, riguardo alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Ornella Carnazza, membro della Commissione Orlandi, è nota per la sua relazione con Marco Fassoni Accetti, con cui ha condiviso un passato come compagna e convivente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Orlandi Brugnoli

Argomenti discussi: Pietro Orlandi in piazza: Tre inchieste aperte da anni sul caso di Emanuela; Emanuela Orlandi, il fratello Pietro si sfoga contro commissioni e inchieste: Devo cercarmela da solo; Scomparsa giudice Adinolfi, nuovi scavi alla Casa del Jazz. Pietro Orlandi: Cercate Emanuela; Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non verrà ascoltato oggi in commissione: vuole sapere se è indagato.

Commissione Orlandi, chi è Ornella Carnazza: cosa la lega a Marco Accetti e cosa c’entra con EmanuelaAttesa per domani l'audizione in commissione bicamerale Orlandi-Gregori di Ornella Carnazza, ex compagna e convivente di Marco Fassoni Accetti ... fanpage.it

Emanuela Orlandi, ecco in esclusiva il documento inedito che don Celano ha consegnato in diretta a Eleonora Daniele: Sotto la Casa del Jazz una rete di tunnelDon Celano rivela dettagli sui sotterranei della Casa del Jazz che potrebbero essere collegati alla scomparsa di Emanuela Orlandi ... ilfattoquotidiano.it

+++ caso Orlandi / le omissioni della Bicamerale (5) ++++ In un messaggio arrivato da Boston fu citata la morte di Paola Diener, figlia del capo dell’Archivio vaticano Accetti ha dimostrato di sapere molto ma il caso viene ignorato, perché Il sospetto è che, com - facebook.com facebook