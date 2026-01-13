Elodie ha quasi ufficializzato con Franceska
Elodie sembra aver confermato la relazione con Franceska, dopo aver condiviso foto che la mostrano in vacanza con l'altra donna. La notizia circolava già da tempo, ma ora sembra essere diventata ufficiale. Questo cambiamento segna una nuova fase nella vita sentimentale della cantante, attirando l’attenzione dei media e dei suoi fan. L’articolo completo su Il Difforme approfondisce i dettagli di questa possibile relazione.
Sembra ufficiale che tra Elodie e Iannone sia finita: lei ha pubblicato le foto mentre è in vacanza con un'altra donna, confermando il gossip che circola da un po'. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Elodie che chiede la pelliccia sul palco perché fa troppo freddo ?
«» Negli ultimi tempi, Elodie e Andrea Iannone sembrano essersi allontanati: nessuna apparizione insieme da settimane, e nel riassunto dell’anno che la cantante ha pubblicato su Instagram, il compagno appare soltanto in una foto di gruppo, quasi perso tra - facebook.com facebook
