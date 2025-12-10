Elodie in intimo annuncia il nuovo tour nel 2027 | il look rosso ha corsetto e reggicalze coordinati

Elodie ha annunciato un nuovo tour nel 2027, sorprendendo i fan con un look lingerie total red. L'artista ha scelto un outfit coordinato con corsetto e reggicalze, mostrando un’immagine audace e raffinata. L’annuncio ha subito catturato l’attenzione, confermando il suo stile distintivo e la sua presenza iconica nel panorama musicale.

Elodie ha annunciato a sorpresa il nuovo tour che la vedrà protagonista nel 2027: ecco chi ha firmato il suo look lingerie in total red. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elodie annuncia il nuovo tour nei palasport nel 2027, a Roma il 29 aprile: «Ho già in mente il nuovo show...» - L’artista, che ha appena concluso il suo tour nei palasport di 14 date, che ha chiuso nella sua Roma sabato scorso al Palazzo dello Sport dell ... video.corriere.it scrive