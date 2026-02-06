Elodie e Francesca scoperte a baciare su Diva e Donna | Lasciare Iannone per amore

Elodie e Francesca sono state viste mentre si scambiavano un bacio durante una serata intima, poco prima di Capodanno. La scoperta ha fatto subito il giro dei social e dei media, facendo parlare molto di loro. Secondo le fonti, la cantante avrebbe lasciato il suo ex, Iannone, per amore di Francesca. La scena ha sorpreso tutti, anche perché le due sembravano molto affiatate e naturali. Ora, il gossip si concentra sulla loro storia e sui motivi di questa scelta.

**Elodie e Francesca, il bacio che ha fatto scatenare l’Italia: “Per amore di lei ha lasciato Iannone”** A poche ore dal Capodanno, nel cuore di una serata in cui il gossip si trasformò in un evento, due donne furono ritratte in un’abbraccio quasi bacio. La notte era scesa su un locale notturno di Milano, forse il celebre *Le Bar* o il suo omologo di via Montenapoleone, dove si dice che Elodie, cantante di successo, e Franceska, sua ex fidanzata, furono fotografate in un momento di intima condivisione. Le immagini, poco chiare, lasciarono molti a credere alla presenza di un bacio in bocca. Non fu soltanto il punto di partenza del gossip: fu il primo tassello di un nuovo tipo di storia d’amore, che si sta diffondendo rapidamente tra i media, tra i fan, e persino tra i membri della comunità LGBTQ+.🔗 Leggi su Ameve.eu

Elodie e Franceska Nuredini pronte alla convivenza: ''Hanno messo su casa insieme''Elodie e Franceska Nuredini pronte alla convivenza: ''Hanno messo su casa insieme''. A rivelarlo è il settimanale ... gossip.it

Elodie è pronta a mettere su casa insieme a FranceskaLa cantante avrebbe messo su casa con Franceska Nuredini mentre Iannone è stato visto a Madrid con Rocio Munoz Morales ... ilfattoquotidiano.it

"l'amore continua a gonfie vele" Rocio-Iannone: gli aggiornamenti sulla loro frequentazione. La decisione di lei facebook

Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie Una frecciata eloquente sui social lo lascia pensare x.com