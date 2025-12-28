totti e i messaggi a francesca tocca michelle hunziker di nuovo single elodie e iannone in crisi

Weekend tempo di gossip. C'è chi è tornata single (Michelle Hunziker), chi punta a Sanremo 2026 (Belen), chi vive un momento di crisi (Elodie e Iannone) e chi, invece, pare mandi messaggi in privato a una bellissima ballerina (Totti). Sanremo 2026, Belen Rodriguez sul palco dell'Ariston tutte le sere. Ricordate la farfallina di Belen? Ecco, al prossimo festival di Sanremo la farfallina potrebbe tornare. O meglio, Belen Rodriguez è data come presenza fissa all'Ariston in tutte e cinque le serate ma non nei panni di conduttrice. L'indiscrezione circola da alcuni giorni sul web e vede protagonista l'argentina e il rapper Samurai Jay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

