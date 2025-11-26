Andrea Iannone racconta l’amore con Elodie
Il pilota svela emozioni e momenti speciali. Un amore che illumina anche i momenti complessi. Durante il BSMT, Andrea Iannone ha parlato a cuore aperto con Gianluca Gazzoni del rapporto speciale con Elodie, andando oltre i consueti schemi del gossip. Il pilota ha definito la cantante "il mio sole in un momento difficile", ricordando il concerto a cui ha partecipato con grande emozione: "Al suo concerto mi sono emozionato". Andrea ha raccontato il loro primo incontro in Puglia, a un compleanno di un amico in comune: "Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune.
