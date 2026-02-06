Elkann svela la strategia di Stellantis | chiedere soldi questa volta all’Europa

Il Ceo di Stellantis, Elkann, ha annunciato che la casa automobilistica sta preparando una richiesta di aiuto all’Europa. La lettera inviata a Bruxelles, firmata anche da Volkswagen, chiede più protezione contro la concorrenza asiatica. L’obiettivo è ottenere vantaggi per le auto prodotte in Europa, per mantenere la competitività nel mercato globale.

Lettera della casa italo-francese e Volkswagen: serve protezione rispetto alla concorrenza asiatica, più vantaggi per le auto made in Ue. Ma alla fine entrambe spingono per avere maggiori incentivi e sussidi. Le due grandi case automobilistiche europee Volkswagen e Stellantis, con una lettera congiunta dei due amministratori delegati Oliver Blume e Antonio Filosa, tornano a chiedere sussidi pubblici e dettano le condizioni per l’applicazione del previsto meccanismo «Made in Europe». 🔗 Leggi su Laverita.info

